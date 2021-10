Basket:qualificazioni mondiali;Italia contro Russia e Olanda

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 26 OTT – È di nuovo tempo di Italbasket. Gli

Azzurri tornano in campo per la qualificazione alla FIBA World

Cup 2023, il Campionato del Mondo che si disputerà tra

Indonesia, Giappone e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre

2023. La prima delle sei “finestre” di qualificazione previste

avrà luogo dal 22 al 29 novembre 2021. L’Italia esordirà in

trasferta a San Pietroburgo il 26 novembre contro i padroni di

casa della Russia, per poi fare rientro in Italia e attendere

l’Olanda nella sfida del 29 novembre al Mediolanum Forum di

Assago.

Per la qualificazione al Mondiale 2023, gli Azzurri sono nel

Gruppo H con Russia, Paesi Bassi e Islanda. Le prime tre del

raggruppamento, con gare di andata e ritorno, formeranno un

ulteriore girone con le prime tre del Girone di Spagna, Ucraina,

Macedonia del Nord e Georgia, portandosi dietro i punti

acquisiti con le squadre qualificate. Al Mondiale andranno le

prime tre.

Già decisive le prime due sfide di novembre, a cominciare da

quella che ha tutta l’aria di essere la trasferta più insidiosa

del primo girone. A San Pietroburgo l’Italia troverà una Russia

già affrontata e battuta due volte lungo il tragitto per la

qualificazione a EuroBasket 2022.

Tre giorni dopo, il 29 novembre, i ragazzi del CT Meo

Sacchetti ospiteranno l’Olanda al Forum di Assago per quello che

sarà un derby tutto italiano sulle panchine, visto che su quella “Oranje” siede Maurizio Buscaglia, per tanti anni sulla panchina

dell’Aquila Basket Trento e attuale allenatore dell’Hapoel Holon

in Israele. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte