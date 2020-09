Basta balle sulla scuola

Domenico Arcuri va in tv ad assicurare che i banchi arriveranno entro ottobre. Peccato che, un mese fa, ci dicesse che sarebbero stati consegnati… ieri!

Gli fa eco Giuseppe Conte: “Banchi nuovi a ottobre”. Già: come le “aule nuove a settembre”, che aveva annunciato il 2 giugno. Nel pomeriggio, poi, il premier giura che le scuole riapriranno il 14. A parte le Regioni che si sono già sfilate, però, i presidi del Lazio lanciano l’allarme: “Non ce la faremo”.

Lucia Azzolina, infine. Ieri, in Aula, ha chiesto meno scontri politici e più collaborazione. Ma certo: se i pasticci li fanno loro, sono vietate inchieste e polemiche. Eh no, cari giallorossi. Così non funziona. Sulla scuola smettetela di raccontare balle!

Alessandro Rico, 9 settembre 2020



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte