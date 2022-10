“Bastarda”. L’insulto choc dei grillini alla Meloni

Condividi l'articolo

Un lungo ed emozionante discorso quello pronunciato dalla premier Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati. Un discorso storico, dal momento che sarà ricordato come la dichiarazione della prima presidente del Consiglio donna in Italia.

Peccato, purtroppo, che nelle fila del Movimento 5 Stelle qualcuno abbia voluto essere ricordato per una pessima, quanto inopportuna, caduta di stile. Gli occhi della telecamera, infatti, vedono tutto, e così anche il commento espresso a mezza voce da una dei parlamentari grillini è stato immortalato. Dal labiale è sembrato proprio un “ bastarda “, rivolto alla leader di Fratelli d’Italia e del Paese.

Motivo del livore deve essere sicuramente stata la considerazione di Giorgia Meloni sul Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei pentastellati. Nel suo lungo discorso, infatti, la premier ha parlato anche del tanto discusso sussidio, definendolo “ una sconfitta “.

“Vogliamo mantenere e, laddove possibile, aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili non in condizioni di lavorare: penso ai pensionati in difficoltà, agli invalidi a cui va aumentato in ogni modo il grado di tutela, e anche a chi privo di reddito ha figli minori di cui farsi carico. A loro non sarà negato il doveroso aiuto dello Stato ” ha dichiarato la presidente del Consiglio. “ Ma per gli altri, per chi è in grado di lavorare, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro, la formazione e l’accompagnamento al lavoro, anche sfruttando appieno le risorse e le possibilità messe a disposizione dal Fondo sociale europeo ” ha aggiunto. “ Per come è stato pensato e realizzato, il Reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l’Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia ” ha concluso Giorgia Meloni.

Abbastanza scontata la reazione del Movimento 5 Stelle, che non ha certamente preso bene simili dichiarazioni. La posizione della premier sul reddito di cittadinanza, del resto, non è mai stata un mistero. Ed ecco che, mentre le telecamere inquadrano i banchi della Camera, viene ripresa una scena piuttosto infelice. Una dei deputati pentastellati fa un gesto stizzito col braccio e poi pronuncia qualcosa che sembra proprio un “ bastarda “, indirizzato alla premier. Da quanto è stato possibile vedere, pare che a sbottare contro Giorgia Meloni sia stata la deputata Gilda Sportiello, rieletta alla Camera nel collegio plurinominale Campania 1 – 01. Vedremo se in merito ci saranno dei chiarimenti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte