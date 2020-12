“Bastardo”, “Un povero ometto”. È rissa tra Saviano e Salvini

Dopo le vergognose parole pronunciate nelle scorse ore da Roberto Saviano, le acque non si sono ancora calmate e i rapporti restano sempre più turbolenti. L’autore di Gomorra, intervenuto nel corso della trasmissione televisiva Piazza pulita in onda sulle frequenze di La7 e condotta da Corrado Formigli, non ha usato giri di parole per rivolgersi in maniera deplorevole nei confronti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Entrambi sono stati additati come “ bastardi “ solamente per essersi opposti alla politica dei porti aperti e dell’accoglienza indiscriminata che invece porta la firma del governo a trazione giallorossa.

Lo scrittore italiano ha così utilizzato la tv per divulgare il proprio messaggio ai danni del leader della Lega e del presidente di Fratelli d’Italia, la cui colpa è quella di aver sposato la causa dello stop agli sbarchi nel nostro Paese. “ Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong. ‘Taxi del mare’. ‘Crociere’… A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? “, ha aggiunto il giornalista con un tono molto polemico e provocatorio.

“Avrà sonni agitati…”

Non si è fatta attendere la replica dell’ex ministro dell’Interno che sui propri profili social, allegando una foto del suo “avversario” e riportando la dichiarazione fatta in televisione, ha commentato: “ Povero, triste ometto. Con tutto l’odio che ha in testa avrà anche sonni agitati “. Saviano già lo scorso mese aveva attaccato entrambi, utilizzando i morti per fare propaganda: in seguito al naufragio nel Mediterraneo, li aveva paragonati a dei cani. “ Sono sciacalli. Quest’infamia non deve avere spazio nel dibattito democratico, devono latrare tra di loro “, aveva sostenuto.

Povero, triste ometto. Con tutto l’odio che ha in testa avrà anche sonni agitati.#colpadisalvini pic.twitter.com/rCLa2NoBP0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 4, 2020