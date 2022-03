Bastianich da fornelli a musica, suonerà al Summer Jamboree

Condividi l'articolo

Joe Bastianich, noto ristoratore americano e personaggio Tv, sarà tra gli ospiti della 22/a edizione del Summer Jamboree di Senigallia, festival della musica e cultura Usa degli anni ’40 e ’50, in veste di musicista, da tempo attivo sulla scena internazionale. Si esibirà venerdì 5 agosto sul palco in piazza Garibaldi insieme alla band napoletana “La Terza Classe” conosciuta durante il programma “On the road” realizzato per Sky Arte nel 2013 e condotto dallo stesso Bastianich. Con la band ha inciso un primo album che uscirà tra due mesi per poi partire in un tour che lo porterà a toccare varie città italiane. Al Summer Jamboree “The Restaurant Man” e la band porteranno brani per un concerto dal sapore di bluegrass, un genere di musica sviluppatosi negli anni ’40 in America che mescola sonorità blues, gospel e jazz con le note tipiche del vecchio continente. Non si tratta di cover, ma di brani originali che riscoprono il filone di stampo folk tipico statunitense. (ANSA).



