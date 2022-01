Bastoni, vogliamo difendere tricolore sul petto

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 09 GEN – “Abbiamo fatto una bella partita,

non era facile dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Era una

gara complicata, la Lazio è l’unica contro cui abbiamo perso e

stasera è stata una bella vittoria, importante. Noi abbiamo il

tricolore sul petto, vogliamo difenderlo a tutti i costi”.

Lo ha detto il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni,

intervistato da Dazn dopo la vittoria contro la Lazio. “Vincere

è bello, in questi ultimi due anni abbiamo acquisito una

mentalità vincente e vogliamo continuare così. All’inizio ho

avuto qualche difficoltà a capire il gioco di Inzaghi, ma ora

andiamo bene e diamo l’anima l’uno per l’altro. Il gol? Volevo

calciare di prima, Brozo mi ha detto che ero solo e così l’ho

stoppata. Erano due anni che non segnavo, è stato importante

vincere stasera”. (ANSA).



