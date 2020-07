Bate Borisov ha fatto 13, Juve vuole raggiungerlo

(ANSA) – ROMA, 27 LUG – La Juventus ha conquistato il nono

titolo consecutivo in Serie A, la striscia più lunga nei primi

cinque campionati d’Europa e in condivisione nell’intero

continente (segue il Bayern con otto). Numeri impressionanti, ma

non da record assoluto. Il primato di scudetti consecutivi

appartiene infatti a due club di tornei minori, che hanno vinto

entrambi 14 titoli consecutivi: lo Skonto in Lettonia e il

Lincoln a Gibilterra, che sono davanti ai bielorussi del Bate

Borisov e ai norvegesi del Rosenborg, fermatisi a quota 13.

Il record mondiale è invece detenuto dal Tafea di Vanuatu

(stato insulare dell’oceano Pacifico) vincente in 15 campionati

consecutivi dal 1994 al 2008-’09.

Considerando invece anche le donne, sembra irraggiungibile il

primato dello Sparta Praga, che fra Cecoslovacchia e Repubblica

Ceca ha fatto suoi 32 scudetti di fila. (ANSA).



—

