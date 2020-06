Bayer Leverkusen in finale di Coppa di Germania

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – Tutto facile per il Bayer Leverkusen sul campo del Saarbrucken nella semifinale di Coppa di Germania.

La formazione di Bosz, dopo il poker incassato dal Bayern Monaco nell’ultimo turno di Bundesliga, vince 3-0 in trasferta e vola in finale della coppa nazionale tedesca. Il Bayer, in finale, affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte. Senza Havertz e Bailey, la squadra di Leverkusen ha sbloccato l’incontro all’11’ minuto di gioco con la rete di Diaby e poi raddoppiato otto minuti dopo con il gol di Alario. Nella ripresa, a mezz’ora dal termine, il definitivo 0-3 di Bellarabi. (ANSA).



