Bayern ‘decimato’ da Covid perde contro Borussia MG

(ANSA) – MONACO DI BAVIERA, 07 GEN – ‘Decimato’ dalle

assenze provocate dal Covid, il Bayern Monaco capolista della

Bundesliga si è fatto battere in casa per 2-1 dal Borussia

Moenchengladbach e ora potrebbe veder scendere a +6 il vantaggio

sull’altro Borussia, quello di Dortmund, se domani i gialloneri

vinceranno a Francofote contro l’Eintracht.

Il Bayern avrebbe voluto che questa partita fosse rinviata,

ma così non è stato e con Neuer rimasto in quarantena alle

Maldive, dove si trovava in vacanza, e tanti altri assenti

illustri, il tecnico Julian Nagelsmann ha fatto ricorso a sei

giocatori delle giovanili, fra i quali il 19enne attaccante

Malik Tillman, schierati nella formazione iniziale e poi

sostituito, nel corso della ripresa, dal talentuoso Paul Wanner.

Quest’ultimo, con i suoi 16 anni e 15 giorni di età, è diventato

il più giovane esordiente in campionato nella storia del Bayern.

Era in campo Robert Lewandowski, e come al solito ha lasciato

il segno realizzando il gol del vantaggio bavarese, ma poi il

Moenchengladbach (privo di Zakaria, anche lui fuori per Covid)

ha ribaltato la partita grazie alla reti di Neuhaus e Lainer.

“Il Borussia Moenchengladbach non è certo il nostro rivale

preferito”, il commento a fine gara di Thomas Muller, che

alludeva alla sconfitta per 5-0 contro la stessa squadra dello

scorso ottobre in Coppa di Germania. (ANSA).



