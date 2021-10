Bayern Monaco forza 5, ma il Dortmund tiene il passo

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Procede la marcia del Bayern Monaco

in vetta alla classifica della Bundesliga. La squadra allenata

da Julian Nagelsmann ha vinto 5-2 sul terreno della An der Alten

Foersterei, dove gioca l’Union Berlino, grazie ancora una volta

a un super Lewandowski. Il polacco ha firmato una doppietta (15′

su rigore e 23′ pt), poi Sane ha calato il tris al 34′. Prima

dell’intervallo Giesselmann ha accorciato le distanze, ma nella

ripresa sono arrivati i gol di Coman al 15′ e di Mueller al 35′.

Inutile la rete dei padroni di casa, a segno con Ryerson al 19′.

Il Borussia Dortmund mantiene il passo, a -1 (25 punti contro i

24 dei gialloneri), dei bavaresi, grazie al successo per 2-0 in

casa sul Colonia: hanno deciso i gol di Hazard (40′ pt) e Tigges

(18′ st). Resiste al terzo posto il Friburgo con 22 punti: oggi

la squadra di Christian Streich ha superato per 3-1 in casa il

Greuther Furth. (ANSA).



