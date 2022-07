Bayern Monaco ‘Ronaldo non si adatta a nostra filosofia’

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – ROMA, 27 LUG – Il presidente del Bayern Monaco

Oliver Kahn ha chiuso le porte al trasferimento della stella del

Manchester United Cristiano Ronaldo ai bavaresi, spiegando che

non corrisponde alla “filosofia” del club tedesco. “Abbiamo

discusso di questo argomento, altrimenti non avremmo svolto bene

il nostro lavoro. Personalmente, penso che Cristiano Ronaldo sia

uno dei più grandi calciatori mai esistiti su questo pianeta –

ha detto Kahn al quotidiano Bild – Ma siamo giunti alla

conclusione che, nonostante tutta la stima che tutti abbiamo per

lui, nella situazione attuale non avrebbe corrisposto alla

nostra filosofia”.

Sebbene Kahn non abbia approfondito cosa intendesse per “filosofia” del Bayern, il club tedesco non ha l’abitudine di

acquistare una stella di livello mondiale il cui stipendio

rischierebbe di creare frustrazione nello spogliatoio. Si preferisce anche scommettere sui giovani talenti piuttosto che

sui giocatori a fine carriera.

Il 37enne attaccante portoghese, che ha ancora un anno di

contratto con i Red Devils, non è soddisfatto della sua

situazione e ha detto alla sua dirigenza di voler essere ceduto

in un club che gioca in Champions League. Durante l’intervista

con Bild, Oliver Kahn ha confermato l’interesse del club tedesco

per l’attaccante del Tottenham Harry Kane, 28 anni, che potrebbe

compensare la partenza della macchina da gol Robert Lewandowski

al Barcellona. “Harry Kane è un ottimo attaccante sotto

contratto con il Tottenham”, ha spiegato l’ex portiere del

Bayern. (ANSA-AFP).



