Bayern Monaco umiliato in Coppa di Germania

Il Bayern Monaco è stato umiliato nel secondo turno della Coppa di Germania, travolto 5-0 sul terreno del Borussia Moenchengladbach. È la sconfitta più pesante del Bayern in Coppa di Germania, peggio di un precedente 5-1 nei quarti a Colonia, nel 1972. “Sono assolutamente scioccato. Semplicemente non c’eravamo”, ha detto il direttore sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic sul canale tedesco ARD.

“Siamo stati dominati in tutte le situazioni. Un blackout collettivo”.

Detentore del record di vittorie nella competizione (20), il Bayern era già stato eliminato in questa fase della competizione lo scorso anno, ma ai rigori, contro la squadra di seconda divisione Holstein Kiel. Gli uomini di Julian Nagelsmann, invece, sono proseguono una serie impressionante di 12 vittorie in 13 partite, in tutte le competizioni. Hanno perso solo una volta in questa stagione in campionato, contro l’Eintracht Francoforte in casa (1-2) il 3 ottobre. Al Borussia-Park di Moenchengladbach, il Bayern, seppure schierato quasi nella formazione tipo (Kingsley Coman è entrato in campo nel secondo tempo), si è ritrovata in svantaggio per 3-0 dopo soli 21 minuti di gioco.



