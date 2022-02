Bce: in ripresa Npl banche europee con fine moratorie

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 FEB – Lo stock dei crediti deteriorati

delle banche europee ha proseguito il calo nel 2021 a seguito

dei piani di cessione e riduzione e la qualità del credito è

rimasta “robusta anche grazie alle misure” anti crisi come le

moratorie ma “ci sono segni di deterioramento” “in particolare

sui quei settori dell’economia che hanno più beneficiato” dei

provvedimenti” varati dai governi. E’ quanto scrive la vigilanza

bancaria della Bce nella nota sugli esercizi Srep delle banche

secondo cui “questi sviluppi andranno monitorati con cautela”.

Le banche europee hanno “una solida posizione di capitale e

liquidità” e “nel complesso i requisiti di capitale e la

guidance aumentano solo marginalmente, al 15,1% degli asset

soppesati per i rischi, nel 2022” dal 14,9% dell’anno

precedente. Bce sottolinea che non estenderà oltre dicembre 2022

la deroga ai requisiti patrimoniali aggiuntivi definiti dalla ‘Pillar 2 Guidance’, e da marzo 2022 torneranno in vigore anche

le misure di vigilanza che permettono loro di escludere dai

coefficienti di leva le esposizioni con le banche centrali.

(ANSA).



