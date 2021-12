Bce: Panetta, euro digitale sarà inevitabile

Condividi l'articolo

“Il mondo si sta muovendo verso la digitalizzazione, sarà inevitabile attuare” l’euro digitale, Lo afferma il componente del board della Bce Faio Panetta nella sua lectio magistralis a Federcasse sottolineando che l’euro digitale “sarà un obiettivo ambizioso, complesso” e “dobbiamo renderlo un fattore di stabilità di progresso e inclusivo”. Sul lancio della moneta digitale la Bce non ha ancora deciso ufficialmente.



La decisione sull’avvio o meno dell’euro digitale richiederà “almeno 5 anni” che potrebbero “poi diventare sei” visto che si tratta di un progetto complesso in un’area come quella della moneta unica con “19 sistemi e 19 normative diverse fra loro”, ha aggiunto. Panetta ha ricordato come la Cina “che è partita nel 2013, ci metterà una decina di anni” mentre la Svezia ha il vantaggio di essere un unico paese “e altamente digitalizzato”. Oltre alla Bce inoltre servirà l’assenso del parlamento Ue e del Consiglio d’Europa, ha ricordato il banchiere centrale.



