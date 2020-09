Bce stima Pil Eurozona nel terzo trimestre +8,4%

I dati indicano “un forte, anche se non completo, recupero dell’economia, sostanzialmente in linea con quanto ci si attendeva, benché il livello dell’attività rimanga ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia di coronavirus”. Lo scrive la Bce nel suo bollettino, per cui “permane la necessità di un ampio grado di stimolo monetario per sostenere la ripresa economica”

La Bce prevede nel terzo trimestre una ripresa dell’attività nell’area dell’ euro dell’8,4%



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte