Bce: svolta verde, su bond guarderemo a cambiamenti clima

Svolta verde per la Bce. Il Consiglio direttivo dell’istituto ha deciso di “adottare ulteriori misure per includere le considerazioni sui cambiamenti climatici nel quadro di politica monetaria dell’Eurosistema” e di “adeguare le partecipazioni in obbligazioni societarie nei portafogli di politica monetaria dell’Eurosistema e nel suo quadro di garanzia, di introdurre requisiti di informativa sul clima e di migliorare le sue pratiche di gestione del rischio”. “Con queste decisioni stiamo trasformando il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico in un’azione reale”, afferma la presidente della Bce Christine Lagarde.

