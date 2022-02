Bce: Villeroy, con la crisi Ucraina prendere tempo sui tassi

Condividi l'articolo

La crisi ucraina deve indurre la Bce a “prendere tempo” su un eventuale rialzo dei tassi e mantenere la “flessibilità” per l’uscita dalle misure di stimolo. Lo afferma uil governatore della Banque du France Francois Villeroy de Galhau in un discorso riportato dalla Bloomberg in vista della riunione dell’istituto centrale il 10 marzo. Francoforte, spiega dovrà valutare “le conseguenze indirette” degli eventi geopolitici. “Il tempo è essenziale per evitare errori” rileva e bisogna soppesare le azioni che vanno “prese non troppo tardi con il rischio di lasciare correre l’inflazione e non troppo presto per non frenare la ripresa”.

