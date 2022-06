Beach volley: Mondiali al via, 5 vittorie su 6 match per azzurri

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Cinque vittorie su sei partite per le

coppie italiane impegnate nella prima giornata del Mondiale di

beach volley, ospitato fino al 19 giugno al Parco del Foro

Italico, a Roma. Domani faranno il loro esordio Paolo Nicolai e

Samuele Cottafava, vincitori domenica scorsa del torneo Elite 16

di Jurmala.

La prima coppia tricolore a scendere in campo, sotto gli

occhi tra gli altri del campione olimpico Gianmarco Tamberi e

della campionessa paralimpica Bebe Vio, è stata quella formata

da Margherita Tega e Valentina Calì, sconfitte 2-0 dalle

statunitensi Kelly Cheng e Betsi Flint, n.5 del tabellone

femminile. Il primo successo azzurro lo hanno firmato Claudia

Scampoli e Margherita Bianchin, superando 2-0 la coppia del

Kenya, composta da Makokha e Khadambi.

Ottimo esordio per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, che

hanno avuto la meglio sulle statunitensi Kolinske/Hughes 2-0

(21-17, 21-19), precedendo il successo di Carambula e Rossi in

due set sui gambiani Jawo e Jarra. Più tardi, Daniele Lupo e

Alex Ranghieri si sono imposti 2-1 in rimonta sui canadesi

Schachter/Dearing, mentre le sorelle Reka e Viktoria Orsi Toth

hanno fatto esultare il Centrale con una netta vittoria per 2-0

sulle brasiliane Taiana Lima e Hegeile.

Risultati: Pool A: Carambula/Rossi-Jawo/Jarra (Gam) 2-0 (21-18, 21-15); Pool B: Lupo/Ranghieri-Schachter/Dearing (Can) 2-1 (20-22,

21-18, 15-12); Pool E: Flint/Cheng (USA)-Calì/Tega 2-0 (21-11, 21-13); Pool F: Menegatti/Gottardi-Kolinske/Hughes (Usa) 2-0 (21-17,

21-19); Pool I: Orsi Toth R./Orsi Toth V.-Taiana Lima/Hegeile (Bra)

2-0 (21-14, 21-19); Pool L: Scampoli/Bianchin-Makokha/Khadambi (Ken) 2-0 (21-8,

21-9). (ANSA).



—

