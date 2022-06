Beach volley: Mondiali; Menegatti-Gottardi ai quarti

Tonfo per Wall Street. Il Dow Jones chiude in calo del 2,41% a 29.929,31 punti, il Nasdaq cede il 4,08% a 10.646,10 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,24% a 3.667,24 punti. Una recessione "non è inevitabile". Lo afferma il presidente...