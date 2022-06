Beach volley, Mondiali: Nicolai-Cottafava fuori agli ottavi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 GIU – Momento di amarezza per Paolo Nicolai

e Samuele Cottafava: i due giocatori di beach volley azzurri,

attualmente al terzo posto nel ranking mondiale, sono stati

piegati in rimonta dai brasiliani Renato e Vitor Felipe negli

ottavi del Mondiale in corso a Roma. Sostenuti dal tifo del

Centrale del Foro Italico, i due italiani si sono imposti nel

primo set senza grosse difficoltà 21-11, poi qualcosa nel loro

gioco si è spezzato: il secondo parziale si è concluso sul 21-19

per la coppia verdeoro, che non ha commesso gli errori decisivi

al servizio del duo italiano e ha fatto suo anche il set

decisivo 15-13: per Nicolai e Cottafava è un’eliminazione piena

di rimpianti. (ANSA).



—

