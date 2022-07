Beatrice Rana “Un problema riportare il pubblico in sala”

Condividi l'articolo

(ANSA) – LECCE, 16 LUG – “La pandemia ha dato un duro colpo a tutta l’attività dal vivo. Riportare il pubblico in sala è un problema mondiale. Con l’impossibilita di uscire gli appassionati si sono riversati sull’on line e hanno scoperto le possibilità offerte dalle piattaforme. Molti hanno paura di tornare a godersi un concerto”. Dopo i due anni di stop causati dal Covid Beatrice Rana, giovane stella internazionale del pianoforte, ha ripreso a esibirsi in Europa e in America nelle sale da concerto più importanti toccando con mano i cambiamenti del rapporto con gli spettatori. ”E’ stata una gioia ritrovarli – dice all’ ANSA – ma ci aspettano momenti non facili. La strada sarà lunga ma lavoriamo tutti affinché la gente non dimentichi perché un concerto dal vivo è ineguagliabile”. La giovane pianista salentina, che ha collezionato premi prestigiosi e recentemente ha avuto tutta per sé la mitica Carnegie Hall di New York, in questi giorni è nella sua Lecce per il Festival di Musica da Camera ClassicheFORME da lei creato sei anni fa, che dal 17 al 23 luglio propone dodici appuntamenti con grandi artisti e nuovi talenti italiani e stranieri tra composizioni celebri e autori poco conosciuti. “E’ la mia Itaca – sorride – un momento magico…. Una bella avventura dove riesco ad avere bellissime amicizie musicali e ritrovo il pubblico che mi ha vista crescere”. ClassicheFORME, spiega, nasce dal connubio tra due realtà di eccellenza. ”Da un lato la grande musica da camera con nomi di rilievo del panorama internazionale non nei teatri istituzionali ma in luoghi particolari e informali, chiostri, masserie, tra gli ulivi, nei frantoi; dall’altro il Salento autentico con le bellezze e le tradizioni popolari da far scoprire per avvicinare anche il pubblico giovane”. La serata inaugurale, nel Chiostro del Rettorato, la vedrà in scena con il violoncellista Pablo Ferrández, la violinista Liya Petrova e il clarinettista Pablo Barragán in un repertorio che alterna Debussy, Beethoven e Bartók. Lunedi 18 il concerto, al quale si aggiungeranno la sorella Ludovica al violoncello, Massimo Spada al pianoforte, Chiara Sannicandro al violino e Georgy Kovalev alla viola, sarà, invece, ‘in campo aperto’ nella Masseria Le Stanzie, a Supersano, con un programma a sorpresa. “All’ origine di tutto – rimarca – c’è la qualità straordinaria degli artisti coinvolti. Quest’anno avremo il Quartetto Modigliani, formazione francese tra le più quotate a livello internazionale, tra i protagonisti del concerto conclusivo. Non si sono mai esibiti in Puglia. Una vera rarità in un contesto del genere”. Il Festival, di cui la pianista cura la direzione artistica, è anche un trampolino per i grandi musicisti di domani. Il consiglio per un giovane che cerca di costruirsi un futuro? ”Tanta disciplina, costanza e determinazione. Il talento e indispensabile ma occorre dedizione e la volontà di sperimentare e mettersi in gioco. Io ho realizzato tante cose fin da piccola perché ero curiosa e volevo essere migliore ogni giorno”. Dopo il Festival di Lecce, Beatrice Rana ha ancora in programma concerti in Francia e a Montecarlo prima di concedersi un periodo di ferie in Sicilia e, ovviamente, in Puglia. Alla ripresa, una tournée europea e recital a Parigi, Londra, Germania. In Italia sarà anche a Santa Cecilia per la residenza artistica di cui è molto fiera. Sogni nel cassetto? “Tantissimi, ma non li dico per scaramanzia”. Intanto, è riuscita a realizzare un desiderio in cantiere da tempo: alla vigilia di Festival ha donato e piantato a Lecce il primo albero dell’Oasi ClassicheForme nel giardino di Belloluogo. Una abitudine che si ripeterà ogni anno per ‘far radicare’ il legame con la città. E poi c’è la voglia di non dimenticare chi vive in condizioni difficili. Qualche settimana fa ha suonato in una azienda agricola per una Onlus che aiuta le famiglie dei bambini malati di cancro. “E’ una esperienza illuminante e arricchente che voglio ripetere. L’ ho già fatto in passato. L’attenzione verso gli altri è sempre stata molto importante nella mia vita artistica e personale. Spero di riuscire a realizzare in futuro qualcosa di bello anche con il mio Festival”.

