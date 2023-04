‘Beau ha paura’, il nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix – IL TRAILER

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 APR – L’odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana: è ‘Beau ha paura’, il nuovo film di Ari Aster – già autore di culto dopo ‘Midsommar’ ed ‘Hereditary’ – con il premio Oscar Joaquin Phoenix.

Phoenix (Lei, Joker) è Beau, un uomo ossessionato dai suoi fantasmi che deve affrontare le sue paure più oscure per tornare in un posto da chiamare casa in un’opera che intreccia mistero e humor nero.

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, ‘Beau ha paura’, accanto a Phoenix nel ruolo del titolo, vede nel cast Nathan Lane (vincitore di un Emmy per Only Murders in the Building, The Producers – Una gaia commedia neonazista), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (Il ponte delle spie, Birdman, Gone Baby Gone), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv The Staircase – Una morte sospetta, Café Society, Scream 3, Superman Returns, BladeTrinity) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (American Horror Story, L’accademia del bene e del male).

Prodotto da A24 e da Lars Knudsen e Ari Aster, il film uscirà nelle sale italiane il 27 aprile distribuito da I Wonder Pictures. (ANSA).



