Bebe Vio, “Disabilità? l’Italia più avanti di tanti Paesi”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 GIU – ‘Integrazione della disabilità in

Italia? Io viaggio tanto e mi rendo conto che siamo molto più

avanti di tanti altri Paesi. Sono fatta per il 40 per cento di

tecnologia, e quando sono andata in Giappone, pensavo di vedere

chissà cosa, e invece no: lì avranno pure la tecnologia, ma se

non c’è la cultura della disabilità non riusciranno a fare

nulla’. Lo ha detto Bebe Vio allo Stadio dei Marmi, a margine

della decima edizione degli WEmbrace Games, gli ex Giochi senza

Barriere, organizzati dalla onlus art4sport.

‘In Italia avremo pure le barriere architettoniche, ma

abbiamo la cultura, che si sta trasformando negli anni grazie a

personaggi come Alex Zanardi e grazie allo sport, che ti fa

capire quando basti buttare un pallone in mezzo per far parte

della stessa squadra”, continua Bebe. Agli WEmbrace Games

personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo si

affrontano in diversi giochi di abilità in cui le squadre,

composte da persone disabili e non, devono collaborare per avere

la meglio. “Oggi è ancora più bello, è molto più degli ex Giochi

senza barriere: è l’unione di tutte cose, completamente diverse.

Il tema di quest’anno è la musica perché le note, tutte quante

assieme, anche se da sole non funzionano tutte insieme creano la

sinfonia perfetta”, conclude Vio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte