Beirut: appelli sui social per nuovi raduni in piazza

(ANSAmed) – BEIRUT, 11 AGO – Appelli per un raduno di piazza

pacifico nel centro di Beirut sono stati lanciati sui social

network. Lo slogan è “seppelliamo il governo”, in riferimento

all’esecutivo guidato da Hassan Diab che ieri sera ha rassegnato

le dimissioni. Oggi è una settimana esatta dalla devastante

esplosione del porto che ha ucciso più di 200 persone e ferito

altre settemila.

Ci sono ancora circa 40 dispersi tra le macerie del porto. Lo ha

detto il ministro della sanità dimissionario libanese Hamad

Hassan, secondo cui finora sono stati ritrovati i corpi di 171

morti. “Mancano all’appello 40 persone”, ha detto. Ieri le

autorità avevano parlato di un bilancio complessivo di circa 220

uccisi e 7mila feriti.

La città in parte devastata dall’esplosione si ferma oggi con un

minuto di silenzio alle 18:06 locali (le 17:06 italiane), ora

dell’esplosione, per ricordare le vittime. (ANSAmed).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte