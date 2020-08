Beirut: la Cei stanzia 1 milione di euro per aiuti a Libano

(ANSA) – ROMA, 07 AGO – La Presidenza della Conferenza

Episcopale Italiana ha deciso lo stanziamento di 1 milione di

euro dai fondi otto per mille in soccorso delle popolazioni del

Libano. “I bisogni più urgenti – sottolinea la Conferenza

Episcopale Italiana – sono l’assistenza sanitaria per i feriti,

cibo, acqua, alloggio per gli sfollati, sostegno psico-sociale

per i soggetti più vulnerabili”. “La Chiesa italiana esprime

cordoglio e vicinanza alla popolazione libanese e assicura la

propria preghiera per le vittime, i loro familiari e i feriti”.

Lo stanziamento Cei è destinato al sostegno dei piani di

intervento d’emergenza di Caritas Libano, tramite Caritas

Italiana, per i prossimi 12 mesi. In coordinamento con le

agenzie umanitarie presenti, la Caritas sta già fornendo cibo,

farmaci, assistenza medica, beni di prima necessità, kit

igienico sanitari, e prevede di continuare tali azioni per i

prossimi mesi. Inoltre, sosterrà gli interventi per la

riparazione delle abitazioni, le azioni di riabilitazione,

l’accompagnamento e il sostegno al reddito per le fasce più

povere e vulnerabili della popolazione. (ANSA).



