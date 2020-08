Beirut: Papa, tragedia e dolore, prego per il Libano

(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 05 AGO – “Ieri a Beirut nella

zona del porto delle fortissime esplosioni hanno causato decine

di morti, migliaia di feriti e molte gravi distruzioni”. Lo ha

ricordato il Papa all’udienza generale aggiungendo: “Preghiamo

per le vittime e per i loro familiari, e preghiamo per il

Libano, perché con l’impegno di tutte le sue componenti sociali.

politiche e religiose possa affrontare questo momento così

tragico e doloroso, e con l’aiuto della comunità internazionale

superare la grave crisi che sta attraversando”. (ANSA).



