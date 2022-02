Belgio: polizia Bruxelles schierata per fermare ‘convoglio’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BRUXELLES, 14 FEB – Tra i 100 e 200 manifestanti si

sono radunati a Bruxelles vicino a piazza Sainte Catherine,

nell’ambito delle proteste dell’autoproclamato “Convoglio della

libertà” contro le misure di contenimento della pandemia da

Covid, dopo un appello sui social a muoversi verso il centro

della capitale a piedi. Lo riferisce l’agenza Belga spiegando

che i manifestanti sono stati circondati e divisi in due gruppi

dagli agenti antisommossa della polizia di Bruxelles, che

impediscono loro di procedere verso il centro.

L’intervento della polizia mira anche a proteggere gli

accessi alla metropolitana da quel punto. Altri piccoli gruppi

del ‘Convoglio’ si stanno spostando a piedi in città, con un

punto di raduno al Parco del Cinquantenario, con poche decine di

manifestanti. Un altro centinaio di persone è segnalato tra il

parco e il quartiere Schuman, dove si trovano le istituzioni

europee.

I blocchi per filtrare gli accessi lungo le grandi arterie

alla capitale belga istituiti da questa mattina sono ancora in

atto e continuano a indirizzare i veicoli della manifestazione

verso il parcheggio di Heysel dove è autorizzata una

manifestazione ‘statica’. (ANSA).



