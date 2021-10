Bellaria. 17enne alla guida di auto non si ferma all’alt della polizia, fuga finisce in un fossato

Condividi l'articolo









SENZA PATENTE, ASSICURAZIONE E REVISIONE:

LA BRAVATA DI UN 17ENNE FERMATA NELLE CAMPAGNE DI BELLARIA

Negli scorsi giorni, in orario mattutino, personale della PM impegnato in un posto di controllo sulla via San Giuseppe ha intimato l’alt a un veicolo in avvicinamento. Il conducente ha arrestato così la propria marcia e con repentina inversione si è dato alla fuga nella direzione opposta: gesto a seguito del quale gli agenti si sono messi all’inseguimento riuscendo a raggiungere di lì a poco, nonostante la forte velocità, il veicolo.

E’ stato in questo momento che il conducente, rivelatosi poi un giovanissimo, ha perso il controllo del mezzo, finendo in un fossato. Qui, ha abbandonato il veicolo ed è fuggito nei campi, dove è stato raggiunto da uno degli uomini della PM che si era messo al suo inseguimento correndo.

Una volta che il ragazzo è stato condotto agli uffici del Comando, si è accertato come si trattasse di un minorenne straniero, che si era posto alla guida di un veicolo senza copertura assicurativa e regolare revisione. Per risalirne all’identità, poiché privo di documenti, il ragazzo è stato oggetto di foto segnalazione: verifiche che ne hanno inquadrato meglio le generalità, definendo il profilo di un 17enne senza fissa dimora, e vista l’età ovviamente privo della patente di guida. Il giovane è stato denunciato alla Procura dei minori di Bologna e affidato alla madre.

In allegato, uno scatto del veicolo fuori strada.

Comando di Polizia Locale di Bellaria Igea Marina