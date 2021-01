Ieri sera una 84enne è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto dopo averne perso il controllo per cause ancora non accertate. L’incidente è avvenuto verso le 19 su via Ravenna a Bellaria. La donna ha sbandato e ha invaso la corsia opposta per poi schiantarsi sul guard rail. E’ finita dunque al Bufalini dopo essere stata liberata dai vigili del fuoco.