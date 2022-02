Bellaria. Addio a Spartaco Giorgetti, un infarto lo porta via a 77 anni

Condividi l'articolo

Giorgetti Spartaco, per tutti Pato, una bella persona che ha lasciato un bellissimo ricordo nel cuore di chi lo ha conosciuto!

La sua passione era stare in mezzo ai giovani, capo Scout per tanto tempo, impegnato nel volontariato nella Parrocchia di Bellaria , si avvicinò alla Pallavolo negli anni 1980 prima come tutto fare, poi dirigente accompagnatore, infine come allenatore e per più di 20 anni fu attivo nella crescita del settore giovanile della ns città! Lavoratore instancabile capace di trascorrere tutto il pomeriggio in palestra per poi correre al suo lavoro di fornaio. Sempre pronto a condividere con gli atleti spianate, panini e brioches appena sfornate! Con lui l’allegria era d’obbligo …e anche dopo una sconfitta ti faceva ridere e cantare a squarciagola!

Disponibile, sorridente, sincero era sempre pronto ad aiutare tutti, insomma una grande bella persona!

GRAZIE Pato per essere stato uno di noi