BELLARIA. Al via distribuzione calendari porta a porta al Villaggio Ricci

Sarà effettuata in questi giorni, da parte di operatori incaricati da Hera, la distribuzione dei calendari per il porta a porta presso le famiglie e le attività nella zona di Villaggio Ricci a Bellaria, dove il sistema è attivo dal 4 novembre 2019.

Il calendario è stato realizzato anche quest’anno in formato tascabile, utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogate le linee guida del ‘sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti integrale’, con i giorni di raccolta (distinto fra orario estivo ed invernale) e i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di rifiuti.

Il servizio di raccolta rifiuti in questa zona di Bellaria riguarda 600 utenze e prevede il porta a porta integrale, ovvero un sistema completo di raccolta domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti (organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro), secondo i turni settimanali indicati nel calendario consegnato a tutti gli utenti.

Per le utenze che dispongono di un’area verde ad uso esclusivo possono ritirare la compostiera domestica per trasformare gli scarti organici in concime. È sufficiente recarsi presso la stazione ecologica (centro di raccolta) più vicina con la bolletta dei rifiuti: quella di Bellaria Igea Marina si trova in via Fornace, 14. Orario annuale: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; martedì e sabato dalle 14.30 alle 18.30.

E’ attivo un sistema incentivante che premia i conferimenti dei cittadini alle stazioni ecologiche in base alla tipologia e alla quantità di rifiuto conferito. Per ricevere l’incentivo è necessario sempre portare con sé la tessera dei Servizi Ambientali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero verde gratuito da rete fissa e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18 o consultare il sito www.gruppohera.it e quello del Comune di Bellaria Igea Marina.