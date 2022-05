Bellaria. Al via i lavori di dragaggio del porto canale

Condividi l'articolo

Al via i lavori di dragaggio del porto canale di Bellaria Igea Marina che dovrebbero concludersi entro la fine del mese di maggio. Spiega l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli: “Nonostante ricadessero in questo 2022 analisi cicliche che comportano un surplus di attesa e di pratiche a livello di burocrazia, a cui si è aggiunta una dilatazione dei tempi imputabile al laboratorio incaricato allo scopo, l’intervento sarà avviato e concluso entro il mese di maggio. Questo premesso, vorrei sottolineare come per la prima volta”, aggiunge, “si sia tenuta a livello regionale una conferenza dei servizi dedicata al dragaggio: una solerzia e un’attenzione sul tema della pulizia dei fanghi del porto per le quali ringraziamo la Regione.”