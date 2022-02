BELLARIA. ALL’ASTRA TORNA IL GRANDE TEATRO: ECCO LA NUOVA RASSEGNA CURATA DA TEATRO EUROPEO PLAUTINO

Questa mattina, presso la Biblioteca comunale “Alfredo Panzini”, è stata presentata la nuova stagione teatrale del Cinema Teatro Astra, diretta e organizzata dalla compagnia Teatro Europeo Plautino in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina. Una stagione che prenderà il via mercoledì 23 febbraio, per sette appuntamenti di grande teatro che accompagneranno il pubblico fino a maggio. Grandi nomi del panorama teatrale italiano si affiancheranno a giovani realtà per comporre un cartellone di ampio respiro, che spazierà dal teatro classico al contemporaneo fino alle proposte di teatro per ragazzi.

Si comincia, quindi, mercoledì 23 febbraio con Ettore Bassi ne “IL SINDACO PESCATORE”, per la regia Enrico Maria Lamanna. Uno spettacolo di intenso teatro civile, patrocinato dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata, liberamente ispirato alla storia di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, noto per il suo amore per la pesca e il mare e ucciso il 5 settembre 2010, dopo essersi impegnato in prima persona nel rispetto della legalità e dell’ambiente. In scena con l’attore anche ragazze e ragazzi di Bellaria Igea Marina, in una inedita partecipazione corale.

Si continua domenica 13 marzo con “LUCREZIA FOREVER!”: in scena Stefania Sandrelli e tre attori virtuali per uno spettacolo di teatro dal vivo inedito ed accattivante. Lucrezia, ideata dalla fumettista Silvia Ziche, ci racconterà il mondo femminile contemporaneo, in un riuscito mix di autoironia, consapevolezza, tenerezza e realismo.

Spazio poi alla drammaturgia contemporanea venerdì 25 marzo con “LE VERITÀ DI BAKERSFIELD”, di Stephen Sachs: due destini, due vicende umane lontanissime che si incontrano nello scenario di una America sempre percorsa da forti divari sociali. Ispirato da eventi reali, Le Verità di Bakersfield pone domande vitali e urgenti su ciò che rende l’arte e le persone veramente autentiche. Marina Massironi e Giovanni Franzoni lo interpretano magistralmente diretti dalla mano sapiente di Veronica Cruciani.

Sabato 9 aprile sarà l’occasione per gli amanti delle commedie e del teatro classico: in scena “AULULARIA” di Tito Maccio Plauto, per la regia di Cristiano Roccamo: un’opera importante che sta alla base della migliore drammaturgia comica europea.

Sabato 23 aprile sarà invece il momento del grande cabaret con “CONTENUTI ZERO VARIETÀ”, regia di Pablo Solari. Un viaggio nel magico mondo del ridicolo e dell’assurdo; un’esperienza di divertimento assoluto e spensierato, tra rievocazioni storiche, invenzioni futuristiche e tripudi irrazionali, sketch comici, balletti, canzoni e musica live.

Venerdì 29 aprile calcherà il palco del Cinema Teatro Astra uno dei grandi nomi del teatro italiano, Corrado Tedeschi, in “L’UOMO CHE AMAVA LE DONNE”: uno spettacolo tributo alla settima arte da 40 anni protagonista all’Astra, grazie al suo festival di cinema, e ispirato alla cinematografia di François Truffaut. Un percorso autobiografico ed autoironico alla scoperta dell’amore e dell’animo umano.

Infine, domenica 8 maggio sarà la volta del teatro per famiglie con “IL MONDO DI FEDRO”, regia di Riccardo Bartoletti: un viaggio attraverso le più importanti favole dell’autore latino che non mancherà di affascinare i più piccoli e divertire gli adulti.

Così il Direttore Artistico, Cristiano Roccamo: “’Per Aspera ad Astra’, questa è l’occasione migliore per usare un magnifico latinismo. Dopo due anni di autentiche difficoltà eccoci a dirigere, con grande entusiasmo, un “nuovo” teatro, l’Astra di Bellaria Igea Marina. Ci accingiamo ad aprire il sipario di una rassegna teatrale incentrata sulla varietà delle proposte artistiche. Vi aspettiamo quindi a teatro, l’unico luogo nel quale è possibile far nascere il dramma, il comico, il surreale, la magia o più semplicemente una vera e propria simbiosi tra attori e spettatori. Vivere un’esperienza unica che provoca la katarsi, questa è la magia dello spettacolo dal vivo. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per avere scelto la proposta artistica del Teatro Europeo Plautino e ringraziamo anticipatamente gli spettatori che vorranno darci fiducia”.

Queste le parole dell’Assessore alla Cultura Michele Neri: “Ripartiamo con grande fiducia, con quella che è una componente fondamentale della proposta culturale di Bellaria Igea Marina: il teatro. Lo facciamo in partnership, inedita, con Teatro Europeo Plautino, a cui va il nostro in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro, che estendiamo alla direzione artistica e a tutte le maestranze di questo settore straordinario: così prezioso a livello sociale e comunitario, tanto messo alla prova dagli ultimi due anni di pandemia. Con l’auspicio che anche la vita culturale della nostra città si sia lasciata alle spalle il periodo peggiore, felici di tornare in quella grande casa della creatività, dell’arte e del sogno di Bellaria Igea Marina che è il Cinema Teatro Astra.”

AL VIA OGGI ANCHE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI; DAL 17 FEBBRAIO IN VENDITA I BIGLIETTI PER I SINGOLI SPETTACOLI.

Parte oggi, lunedì 7 febbraio anche la campagna abbonamenti, che terminerà mercoledì 16 febbraio: è possibile prenotare telefonicamente a voce dalle ore 10.00 alle 13.00 o tramite Whatsapp (lasciando nome, cognome e numero di abbonamenti richiesti) al numero 389.5405804. Sono, inoltre, previsti due appuntamenti in presenza presso la biglietteria del Teatro Astra: uno già questo mercoledì (9 febbraio, in concomitanza con Sant’Apollonia) e uno mercoledì 16 febbraio, entrambi dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Gli abbonamenti prenotati potranno essere ritirati nelle stesse giornate del 9 o del 16 febbraio, nonchè il primo giorno di spettacolo; il costo degli abbonamenti è di 75 euro (intero) e 60 euro (ridotto under 25 e over 65).