BELLARIA. Associazione Isola dei Platani: auguri di una serena Pasqua e programmi per il futuro

L’Associazione IdP porge i migliori auguri di una Buona e Serena Pasqua a tutti e coglie l’occasione di informare che siamo pienamente operativi nonostante una serie di eventi preparati in questi mesi, che i divieti non hanno potuto far partire.

Le attività autorizzate a stare aperte in questo periodo sono circa 60.

Siamo consapevoli delle conseguenze della chiusura di quella parte di attività che non hanno potuto aprire e quali possono essere le problematiche e siamo tutti arrabbiati perchè sono le aperture totali ad attirare flusso per tutte le attività dell’isola, ma siamo anche spaventati perchè più esposti al rischio di prolungare le chiusure per un fattore sicurezza sulla salute.

Abbiamo già presentato agli associati il programma delle luminarie 2021.

Stiamo valorizzando l’Associazione IdP sui giornali e social e vogliamo proporre agli associati una nuova iniziativa, DOMENICA EXPO, che, se sarà consentito e appena sarà possibile, potrà far ripartire le vendite fino a fine giugno.

Avremo una riunione associativa, online probabilmente, come prevedono le normative anti covid, che permetterà l’inserimento di altri associati nel direttivo per dare un ulteriore supporto ai già presenti.

Abbiamo collaborazioni con sponsor importanti a livello Nazionale come ERBA VITA e RADIO GAMMA oltre a sponsor locali quali Romagnabanca, Sid Romagna, AB Carpentier, Studio Legale Avv. Adele Ceccarelli e F.lli Pironi che credono e puntano sulle nostre iniziative e capacità di creare eventi.

Monica Nicolis

presidente