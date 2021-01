BELLARIA. Basket, dal 3 febbraio al via gli allenamenti per i ragazzi nati prima del 2010 compreso

“Mercoledì 3 febbraio riprenderanno gli allenamenti, per i ragazzi nati prima del 2010 compreso. Speriamo che quanto prima, possano ritornare in palestra anche i più piccoli. In questo periodo ne abbiamo approfittato per sistemare la palestra. La tettoia nell’ ingresso per il pubblico, l’erba sintetica nei vialetti, il pavimento nel tunnel degli spogliatoi, i canestri, la moquette nelle due entrate, i pannelli con le indicazioni. Noi ce l’abbiamo messa tutta, adesso sta a voi ragazzi, riprendervi la palestra e divertirvi . Buon Basket”