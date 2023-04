Bellaria. CASE POPOLARI: FINO AL 30 APRILE LA FINESTRA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Condividi l'articolo

E’ online l’avviso pubblico per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), per l’anno 2023. In termini più comuni, si tratta della graduatoria che riguarda le cosiddette case popolari, per entrare nella quale c’è possibilità di presentare domanda sino al 30 aprile.

Si ricorda che può presentare domanda chi sia: cittadino italiano; cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea; familiare di un cittadino dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante; titolare di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria); cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo; cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Altri requisiti riguardano la residenza o la sede dell’attività lavorativa. In particolare, può chiedere l’assegnazione chi soddisfa entrambe le seguenti condizioni: abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno 3 anni; abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bellaria Igea Marina; nel Comune di Bellaria Igea Marina si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda; nel Comune di Bellaria Igea Marina è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente degli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

Altra condizione indispensabile, il possesso della certificazione ISEE sottoscritta nell’anno 2023, i cui valori risultino non superiori ai limiti contemplati per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, ovvero: valore ISEE non superiore a 17.428,46 euro e patrimonio mobiliare non superiore a 35.560,00 euro.