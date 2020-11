BELLARIA. Città dei presepi: dal 6 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Dal 6 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, tornano le atmosfere dei presepi. Nella piazzetta Fellini, di fronte alla Biblioteca Panzini, nell’Isola dei Platani il Presepe di ghiaccio con 2520 chilogrammi di ghiaccio, abilmente scolpite da Michela Ciappini, campionessa Italiana di scultura su ghiaccio 2019 e che con le consuete luminarie e installazioni a cielo aperto trasformeranno la passeggiata in un percoso fatato.

A Igea Marina, lungo viale Ennio, gli scultori Michela Ciappini, Gianni Schiumarini, Andrea Gaspari, Susane Paucker e Franco Daga, modelleranno centoventi tonnellate di sabbia per riecreare le atomosfere con le tradizinali sculture.

Il progetto seguirà le attuali linee guida e prescrizioni per gli eventi e gli spettacoli.

ALTRE ATTRAZIONI

Snow Globe

Piazza Matteotti, Bellaria

La bolla trasparente che vi regalerà una fiabesca atmosfera natalizia!

L’arte del cuore

P.le Don Minzoni, Bellaria

Le opere a tema natalizio di undici artisti bellariesi collocate all’interno dei tini.

Presepe marinaro

Via Pinzon, Portocanale Bellaria Igea Marina

Rappresentazione della natività in chiave marinara, posta sotto i gazebi del porto canale.

Raffigurazione della Natività a bordo di una barca storica e contestualizzata in un’ambiente in stile marinaro con le rappresentazioni degli antichi mestieri legati al mare. La peculiarità di questa installazione consiste nell’utilizzo di materiali di riciclo come vecchi manichini, vestiti dismessi, attrezzi e reti in disuso.

A cura di Walter Biagetti

