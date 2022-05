Bellaria. Comunità in lutto: addio a Giorgio Mosconi

Condividi l'articolo

Bellaria Igea Marina è in lutto per la scomparsa di Giorgio Mosconi. Aveva 71 anni ed era ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini, dove aveva trascorso molti giorni in terapia intensiva. Volto conosciuto della politica e della società civile, era stato per dieci anni consigliere comunale ed era esponente di riferimento del Partito repubblicano, anche con l’incarico di segretario provinciale. Da tempo lottava con la leucemia ed era rimasto molto indebolito anche a causa del Coronavirus.