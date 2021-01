BELLARIA. CONTRIBUTO EXTRA ALLE REALTA’ SPORTIVE: ULTIMI GIORNI PER FARE DOMANDA

Scade alle ore 13.00 di venerdì 29 gennaio, l’avviso pubblico per l’erogazione di quasi 4.300 euro di contributi a sostegno di chi organizza attività sportiva a Bellaria Igea Marina: si tratta della quota avanzata a seguito della ripartizione dei voucher – già consegnati alle famiglie aventi diritto – per la copertura delle iscrizioni dei figli a lezioni o corsi sportivi.

Come aveva annunciato a suo tempo l’Assessore allo Sport Bruno Galli, la parte del fondo stanziato che non è stata oggetto di assegnazione, sarà comunque immessa nel tessuto sportivo della città, andando a sostenere direttamente chi realizza corsi, attività e campionati sul territorio.

Verranno prese in considerazione tutte le domande degli enti sportivi per quella che è stata l’organizzazione della propria attività nel periodo gennaio – dicembre 2020, e che offrano, in maniera organizzata e individuabile in specifiche categorie, attività sportiva per il settore scolastico giovanile dall’under 16 alle selezioni inferiori.

L’avviso si rivolge, in particolare, a enti di promozione, società e associazioni sportive che abbiano sede legale nel comune di Bellaria Igea Marina o che comunque vi svolgano l’attività prevalente, con particolare riferimento agli anni 2019/2020; tra gli altri requisiti richiesti, l’aver avuto almeno 20 tesserati per l’anno 2020 residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina in età compresa da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili.