BELLARIA. CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DI VENERDI’ 30 APRILE

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in I^ convocazione nella giornata di
venerdì 30 aprile 2021 ore 14.15
qualora non si raggiunga il numero legale, la seduta verrà convocata in II^ convocazione nella giornata di
venerdì 30 aprile 2021 ore 15.00
La seduta si svolgerà in modalità di videoconferenza e sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Bellaria Igea Marina.
Ordine del giorno:
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
ADOZIONE DI VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE VIGENTE
CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E MATERIA PER L’ESERCIZIO 2020 (ART. 139, D.LGS. 174/2016) PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000.
O.D.G. PRESENTATO DAL CONSIGLIERE D. LOMBARDI IN ORDINE A:CONSUMO COLLETTIVO E COMUNITA’ ENERGETICHE – DISCUSSIONE E VOTAZIONE
O.D.G. PRESENTATO DAL CONSIGLIERE G.BUCCI IN ORDINE A: COSTITUZIONE DI GRUPPI DI VOLONTARIATO CIVICO (VO CI. BIM) NEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA – DISCUSSIONE E VOTAZIONE
O.D.G. PROMOSSO DAL CONSIGLIERE A. SILVAGNI IN ORDINE A: RIUNIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLARIA IGEA MARINA – DISCUSSIONE
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE G.BUCCI IN ORDINE A: RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ANNUNCIATO PROGETTO DI SOPRAELEVAZIONE DELLA FERROVIA CHE ATTRAVERSA LA NOSTRA CITTA’
INTERPELLANZE
Totale argomenti all’ordine del giorno: 9