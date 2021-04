BELLARIA. Disagio giovanile, Mariagrazia Contini spiega come prevenirlo

Prevenire il disagio giovanile, una piaga sociale sempre più diffusa, nelle metropoli come nei piccoli centri. È il tema centrale del secondo incontro online con Mariagrazia Contini, regista e pedagogista, fissato per martedì 27 aprile. inizialmente programmato per giovedì 15 aprile, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Bellaria Igea Marina. A introduzione dello stesso, è utile prendere visione dell’interessante documentario “Non più non ancora” disponibile gratuitamente sulla piattaforma Vimeo.

L’appuntamento fa parte del progetto “Tessere relazioni” promosso dal Centro per le Famiglie cittadino: un’iniziativa forte rivolta alla genitorialità e al contrasto del disagio giovanile.