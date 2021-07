BELLARIA. DOMANI I FUNERALI DI RAFFAELLA CARRA’, LUTTO CITTADINO A BELLARIA IGEA MARINA

Condividi l'articolo









L’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina ha disposto la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà, che si svolgeranno domani, venerdì 9 luglio, in Santa Maria in Aracoeli a Roma.

L’Amministrazione ha inteso così interpretare e tradurre il sentimento dell’intera comunità di Bellaria Igea Marina, conferendo anche una connotazione istituzionale al sentimento di sincero dolore provocato dalla scomparsa dell’amata Raffaella: un’artista indimenticabile, che la città non ha mai smesso di ammirare e seguire con l’affetto che si nutre per una propria concittadina.

Il provvedimento adottato comporta anche la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino, nonché l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.

L’invito rivolto alla cittadinanza, ai titolari della attività commerciali, al mondo associativo e alle rappresentanze in generale, è quello di esprimere la propria partecipazione sospendendo le attività, in segno di cordoglio e raccoglimento, dalle ore 12.00 alle ore 13.30 di domani, rispettando per l’intera giornata lo spirito del lutto cittadino proclamato a Bellaria Igea Marina.