Bellaria. Dopo la Bandiera Blu anche la Bandiera Verde dei pediatri

Bellaria Igea Marina è stata insignita anche quest’anno della Bandiera Verde: riconoscimento che i pediatri italiani conferiscono alle mete turistico balneari ritenute “a misura di bambino”; a rappresentare la città, nei giorni scorsi alla cerimonia di Alba Adriatica a fianco di altri 142 comuni italiani, l’Assessore Flaviana Grillo ed il Consigliere Comunale Marco Scotti. La Bandiera Verde si unisce per Bellaria Igea Marina alla Bandiera Blu 2021: riconoscimento che la Fee – Foundation for Environmental Education ha conferito alla città per il tredicesimo anno consecutivo. In tema di Bandiera Blu, Bellaria Igea Marina è il comune più esteso tra quelli premiati a livello provinciale ed ha visto aumentare di oltre un chilometro le spiagge del territorio di qualità eccellente (allegate 3 immagini).