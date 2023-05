Bellaria. ECCO L’ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA DI BELLARIA IGEA MARINA

Condividi l'articolo

DEROGA AL DISTANZIAMENTO TRA OMBRELLONI, CONFERMA DEL DELIVERY E DEL MERCHANDISING DI SPIAGGIA, PESCA SPORTIVA IN ZONA COLONIE:

“Il prolungamento della stagione turistica, una deroga straordinaria in tema di stanziamento tra ombrelloni alla luce dei recentissimi fenomeni erosivi, lo sviluppo di senso di appartenenza e di un’esperienza di spiaggia sempre più emozionale“, queste le parole con cui il Sindaco Filippo Giorgetti evidenzia i tratti distintivi dell’ordinanza che disciplinerà la stagione balneare 2023 a Bellaria Igea Marina.

Un documento che, come ogni anno, recepisce e declina sul territorio – secondo i margini di discrezionalità contemplati – quanto messo nero su bianco dalla Regione Emilia Romagna nell’ultima ordinanza balneare emanata. Un’ordinanza integrativa, quella di Bellaria Igea Marina, perfezionata e pubblicata nella giornata di oggi, “a margine della call avvenuta con l’Assessore regionale Corsini, in cui sono stati definiti gli opportuni aggiustamenti legati agli straordinari, a tratti drammatici, eventi meteorologici di questi giorni: per consentire a tutti gli operatori di sistemare quanto compromesso dall’alluvione e presentare ai nostri ospiti una spiaggia accogliente.”

Anche quest’anno, l’ordinanza balneare integrativa nasce da un percorso di concertazione avvenuto con le categorie economiche, a partire proprio dalla Cooperativa Bagnini. “Una collaborazione e un coordinamento”, sottolinea il primo cittadino, “che ha consentito il prolungamento della stagione, deciso già prima degli eventi di questi giorni, sino al 17 settembre e con annesso servizio di salvamento.” Una peculiarità di Bellaria Igea Marina che si aggiunge alla scelta circa la superficie minima richiesta sotto ogni ombrellone, che inizialmente l’Amministrazione aveva stabilito di 10,50 mq – a fronte dei 12 mq indicati dalla Regione – e che è stata ulteriormente abbassata, per chi lo vorrà, a 9,50 mq. “Una decisione di buon senso, per un distanziamento da paletto a paletto che ancora consente adeguati standard di comfort, ma che al contempo va incontro alle esigenze di operatori alle prese con forte erosione e una riduzione, in alcuni casi notevole, delle proprio porzioni di spiaggia.”

Per il resto, è confermato l’allineamento degli orari di apertura di stabilimenti balneari e chioschi, con questi ultimi che anche la prossima estate potranno aprire dalle 6.30, con obbligo di farlo non oltre le 7.30. Un aspetto che fa il paio con l’orario di apertura serale, consentita ai chioschi – al pari dell’accessibilità agli arenili – sino all’1.00; sul fronte delle attrezzature di spiaggia, il loro utilizzo sarà invece consentito fino alle 20.30. “Confermata anche la possibilità del delivery in spiaggia e dell’attività di merchandising , con l’importante novità ”, continua e conclude il Sindaco, “rappresentata dalla pesca sportiva, ora autorizzata in alcune porzioni della zona colonie: tutte misure volte all’arricchimento della nostra offerta turistica e a favore di una vacanza sempre più unica ed esperienziale.”

