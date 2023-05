Bellaria. Emergenza alluvione. Solidarietà dei consiglieri dei gruppi di maggioranza nei confronti degli alluvionati: doneranno i loro fondi

Condividi l'articolo

I consiglieri dei gruppi di maggioranza ( Forza Italia, Lega Salvini premier, UDC e Civica Siamo per BIM) ritengono, vista la situazione causata dalla terribile alluvione ed esondazione dei giorni scorsi, di devolvere a favore delle persone e zone colpite dalla calamità, i fondi messi disposizione dal comune di Bellaria Igea Marina per la propria attività politica.

Un contributo che deve testimoniare la vicinanza e la condivisione con le famiglie e le imprese che ancora oggi si trovano alle prese con i danni, i seri problemi e la difficoltà della ripresa verso la normalità.

Un segnale che la politica da a prescindere dalla volontà di ognuno dei consiglieri, i quali, secondo coscienza e nel privato fanno scelte di solidarietà che proprio per la riservatezza della cosa non hanno necessità di essere pubblicizzate.

Chiediamo al presidente del consiglio di attivarsi con gli uffici comunali competenti per fare in modo che le somme a disposizione possano essere trasferite al più presto presso la raccolta fondi per emergenza attivata da Comune di Forlì e sostenuta già anche dalla “Borgata che Danza” che si svolgerà dal 26 al 28 Maggio nella nostra Città.

Un atto ed un impegno questo, che riteniamo fondamentale anche per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Comuni e la vicinanza con Amministrazioni colpite.

Tale scelta e volontà non vuole essere esclusiva ma auspichiamo possa essere partecipata dall’intero consiglio comunale.

I gruppi politici di maggioranza – Bellaria Igea Marina