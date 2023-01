Bellaria. Femminicidio, 70enne freddata mentre cercava di scendere dall’auto

Ci vorranno un paio di settimana per avere i risultati dell’autopsia della tragedia che ha visto tre colpi esplosi dal vigile urbano in pensione Vittorio Capuccini, 82 anni, contro la 70enne Oriana Brunelli, nel parcheggio dell’istituto Giordano dove sabato pomeriggio si erano dati appuntamento, presumibilmente per un incontro chiarificatore. Al momento un importante contributo alla ricostruzione del femminicidio ai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Rimini, è arrivato solo dal racconto delle due persone che si sono trovate faccia a faccia con le due vittime. Un’infermiera e il suo compagno. È stato quest’ultimo a chiamare la compagna che si è subito precipitata a dare soccorso alla 70enne in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Secondo il loro racconto e vista la posizione in cui Oriana Brunelli è stata trovata, l’ipotesi più probabile è che sia stata freddata mentre cercava di scendere dalla sua Panda. Poi l’assassino ha rivolto la pistola contro se stesso.