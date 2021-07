Bellaria. Flower Boat di sabato 10 luglio dedicata a Raffaella Carrà con i dj “Space Invaders”

Condividi l'articolo









La FLOWER BOAT di Sabato 10 luglio, dedicata a Raffaella Carrà

Domani pomeriggio, sabato 10 luglio, la Flower Boat di Bellaria Igea Marina prenderà il largo sulle note della

mitica Raffa nazionale. I dj “Space Invaders” Bellariesi DOC, dedicheranno un tributo musicale alla regina

dello spettacolo, Raffaella Carrà, portando lungo la costa bellariese il suo ricordo. Sui tre pontili di attracco

della Motonave Super Tayfun, utilizzati solitamente per far salire a bordo i turisti, si esibiranno alcune

ballerine con le iconiche parrucche bionde: un magico momento in memoria di una star mondiale che a

Bellaria Igea Marina ha legato la sua giovinezza e tanti ricordi. Non mancherà ovviamente il Tuca Tuca, un

ballo coinvolgente che porterà in acqua tante persone a condividere il momento, invitate costantemente dal

Vocalist a mantenere le distanze di sicurezza. A bordo della Flower Boat i partecipanti potranno godere dello

spettacolo, danzare e divertirsi con la musica degli “Space Invaders”, gustando un fresco aperitivo a base di

cocktail e pesce fritto. La partenza è prevista per le ore 16.00, con imbarco dal porto canale (lato Bellaria)

alle ore 15.45 per un pomeriggio all’insegna del ricordo, senza rinunciare al divertimento, come ci ha

insegnato Raffaella. I biglietti saranno acquistabili anche direttamente il giorno della partenza, presso il porto

canale bellariese; per info: www.bellariaigeamarina.org

A seguire dal prossimo sabato 17 luglio fino al 28 agosto, conclusa la rassegna “dj set made in BIM” che ha

visto esibirsi a bordo della Flower Boat noti dj bellariesi, la motonave più cool della Riviera sarà animata dai

dj di Radio Bruno: voce ufficiale dell’estate flower mood 2021.