Furti a raffica a Igea Marina: nel mirino dei ladri sono finiti l’Hotel Missouri di via Tibullo, il bar gelateria K2 di via Ennio, un chiosco ma anche alcuni stabilimenti balneari di viale Pinzon non lontani dalla farmacia. Impossibile stabilire se i colpi siano stati effettuati da una banda o dalla persona immortalata verso le 5 del mattino dalle telecamere dell’hotel Missouri. Indagini in corso.