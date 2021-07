BELLARIA. GRAN GALA’ DEGLI STUDENTI: “ALLA CASA ROSSA UN MOMENTO DI FESTA E CONDIVISIONE”

Torna a Bellaria Igea Marina il Gran Galà degli Studenti: appuntamento fissato a lunedì 26 luglio, a partire dalle 20.15 circa al parco della Casa Rossa di Alfredo Panzini.

“Immutato lo spirito dell’iniziativa, dopo l’apprezzata edizione dello scorso anno”, spiega l’Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli. Durante la serata, infatti, “saranno conferiti una serie di riconoscimenti ai ragazzi che si sono dimostrati i più meritevoli nell’arco dell’anno educativo 2020/2021.” Anzitutto, ai 51 alunni di Bellaria Igea Marina che quest’anno sono stati licenziati dalla Scuola Media con il massimo dei voti, 10 e 10 e lode: i 41 di loro che sono residenti a Bellaria Igea Marina riceveranno anche un buono spesa per materiale scolastico da 50 euro.

Un premio di 100 euro, frutto del contributo di RomagnaBanca, sarà poi consegnato ai circa venti ‘super maturandi’ della città che hanno conseguito il diploma di scuola superiore con il voto di 100/100. Inoltre, il Gran Galà degli Studenti sarà l’occasione per premiare i primi classificati nei giochi matematici a cui hanno aderiti gli istituti di Bellaria Igea Marina, chi si è distinto nel concorso ‘Un poster per la pace’ promosso dal Lions Club del Rubicone e nell’iniziativa ‘Cronisti in classe’ condotta in collaborazione con il Resto del Carlino: “a questi ragazzi sarà consegnato, grazie alla rinnovata partnership e alla collaborazione di Costa Parchi, che ringraziamo, un ingresso gratuito all’Italia In Miniatura.”

Inoltre, “al parco della Casa Rossa saranno gratificate le due classi, una delle primarie e una delle secondarie di primo grado, che maggiormente hanno accolto l’invito a sostituire l’utilizzo di mezzi inquinanti con modalità di spostamento ‘dolce’ nel tragitto da casa a scuola e viceversa.” Il contesto di riferimento, è quello delle ‘due settimane senza auto’ promosse dalla Regione e sostenute dal Comune di Bellaria Igea Marina. A ognuna delle due classi, sarà donato materiale di cancelleria del valore di 50 euro. Infine, “premieremo la linea Piedibus più numerosa, gratificando il gruppo di studenti che abbia sfruttato maggiormente la possibilità di socializzazione e attività all’aria che l’iniziativa, promossa da Amministrazione e Pro Loco Bellaria Igea Marina, porta con sé.”

La serata, condotta da Gianfranco Gori e allietata dal dj set di Virginia Lazzarini, sarà possibile anche grazie alla collaborazione dell’Accademia Panziniana, “che si occuperà dell’organizzazione, creando anche un primo momento di contatto tra i giovanissimi e la stessa Accademia, importante realtà culturale di Bellaria Igea Marina: attraverso la donazione di libri e l’omaggio di un primo anno di iscrizione.” Durante la serata, saranno accessibili gli spazi museali del complesso La Casa Rossa di Alfredo Panzini, con presenza anche di un food truck per la cena o uno spuntino: “per vivere a pieno questa splendida location in quell’atmosfera conviviale e di festa che tanto è mancata ai nostri giovani in questi mesi.”