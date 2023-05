BELLARIA IGEA MARINA BANDIERA BLU 2023: E’ LA 15^ CONSECUTIVA

Condividi l'articolo

Questa mattina presso la sede del CNR a Roma, la nostra città ha conquistato la Bandiera Blu 2023: il riconoscimento internazionale conferito da Foundation for Environmental Education (Fee), che annualmente premia località marittime e approdi turistici virtuosi in tema di qualità delle acque, efficienza delle strutture balneari e gestione sostenibile del territorio. A rappresentare il nostro Comune, l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli. Per Bellaria Igea Marina, una delle nove destinazioni emiliano romagnole riconosciute quest’anno, il prestigioso traguardo della 15^ Bandiera Blu consecutiva.